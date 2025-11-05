Südostwind bringt Sonne: Nebelschwaden lösen sich rasch auf

er Donnerstag zeigt sich von seiner freundlichen Seite: Nach kurzen Nebelschwaden am Stadtrand setzt sich rasch die Sonne durch.

„Der Donnerstag verläuft meist sehr sonnig. In der Früh können sich am Stadtrand ein paar Nebelschwaden zeigen, diese lösen sich aber rasch auf. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen um 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria