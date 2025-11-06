Skip to content
Die Südosttangente (A23) wird in einem Abschnitt saniert, daher kommt es zu Sperren von Fahrstreifen.
ASFINAG informiert

Sanierungsarbeiten auf der A23: Sperre von Fahrstreifen am Wochenende

Ab morgen wird ein Bereich der Südosttangente (A23) saniert, weshalb es zu Sperren von Fahrstreifen kommt. Einen genauen Überblick bekommst du hier.

Die A 23 Südosttangente ist mit rund 220.000 Fahrzeugen pro Tag zwischen Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs. Dieser Abschnitt wird derzeit in beiden Richtungen saniert.

Weitere Sanierungsarbeiten nötig

Auf der eigentlichen Prater Hochstraße wurden die Sanierungen bereits abgeschlossen. In den Freilandbereichen vor und nach der Prater Hochstraße, konkret in den Bereichen Knoten Prater und Anschlussstelle Handelskai, sind allerdings noch weitere Sanierungsarbeiten notwendig.

Verzögerungen am Wochenende

Am kommenden Wochenende beginnend mit Freitag, dem 7. November 2025, steht zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Knoten Prater Richtung Graz nachts zwischen 22 und neun Uhr wegen Asphaltsanierungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber werden zwei Fahrstreifen befahrbar sein. Die Nachtsperre von Sonntag, dem 9. November auf Montag, dem 10. November 2025, wird um 5 Uhr früh aufgehoben. Danach sind wieder alle Fahrstreifen frei befahrbar. Die Auf- und Abfahrten im Bereich Handelskai Fahrtrichtung Graz sind während des gesamten Zeitraums, also von 7. November, 22 Uhr bis Montag, 10. November, fünf Uhr früh gesperrt. In diesen Bereichen kann es am Wochenende zu Verzögerungen kommen.

