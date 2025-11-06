Wien startet in die Christkindlmarkt-Saison – CNN kürt uns zur Nr. 1

Lichterglanz, Punschduft und Weihnachtsstimmung: Heute starten in Wien die ersten Christkindlmärkte. CNN kürt die Stadt zur besten Weihnachtsmarkt-Destination der Welt.

Am heutigen Donnerstag, den 6. November öffnet der Weihnachtsmarkt im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn als erster der Saison. Nach der erfolgreichen Premiere unter den neuen Betreibern „Imperial Markets“ im Vorjahr geht der Markt heuer in die zweite Runde – mit Klassikern wie Riesenrad, Eislauf-platz und Kinderkarussell. Feierlich eröffnet wird um 16.30 Uhr mit Begrüßungsworten und Musik des Kinderchors „Rising Voices“. Um 17 Uhr wird der große Weihnachtsbaum erleuchtet – ein Höhepunkt für Besucher aus aller Welt.

Lichtergarten im Schlosspark

Gleich nebenan startet der „Imperial Lights“-Lichtergarten. Auf einem etwa 60- bis 90-minütigen Rundgang durch den Schlosspark erwarten Besucher beeindruckende Licht-installationen im barocken Stil. Eine Sound-to-Light-Show und Projektionen nach kaiserlichem Vorbild machen den Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis. Der Lichtergarten wurde eigens für die UNESCO-Welterbestätte entworfen – die Schloss- und Gartenanlage Schönbrunn zählt seit 1996 zum Weltkulturerbe.

©MAGMAG Events GmbH Im „Imperial Lights“-Lichtergarten erwarten Besucher auf einem etwa 60- bis 90-minütigen Rundgang durch den Schlosspark beeindruckende Lichtinstallationen im barocken Stil.

Neue Highlights und Gutes tun

Neben Punsch und Maroni sorgen heuer neue Attraktionen für Abwechslung: eine Schokoladen-Erlebniswelt, ein Strohlabyrinth und die neue Weihnachtskrippe des Bühnen-bildners Manfred Waba. Mehr als 30 Konzerte von Chören und Blasmusikgruppen bringen festliche Stimmung. Zudem wird wieder für den guten Zweck gesammelt: Mit dem Verkauf von Tassen und Spenden-aktionen unterstützt der Markt „Licht ins Dunkel“.

Wiens Weihnachtszauber breitet sich aus

Neben Schönbrunn öffnet diese Woche auch der Christkindlmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Es folgen Favoriten, der Stephansplatz und viele mehr – bis zum 21. November sind alle 14 Wiener Märkte mit insgesamt 911 Ständen geöffnet. Vom traditionellen Rathausplatz mit seinem Eistraum und dem Herzerlbaum bis zu den gemütlichen Märkten in den Grätzeln – Wiens Adventvielfalt ist einzigartig.

CNN: Wien ist die Weihnachts-Hauptstadt Europas

Das renommierte US-Medium CNN Travel kürte Wien zur besten Weihnachtsmarkt-Destination der Welt. Besonders gelobt werden die Tradition, das Ambiente und die festliche Atmosphäre rund um den Rathausplatz. Mit seinen prachtvollen Bäumen, Lichtermeeren und dem unverwechsel-baren Wiener Flair zieht die Stadt jedes Jahr Millionen Besucher an.

Eines steht fest: Wenn Weihnachten irgendwo zuhause ist, dann in Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 09:06 Uhr aktualisiert