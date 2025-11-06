Europas beste Flughäfen 2025 – Wien auf Platz 13

Eine neue Studie zeigt: Der Flughafen Wien-Schwechat landet im europäischen Mittelfeld. Spitzenreiter kommen aus der Türkei und Portugal – am Ende liegen Kreta und Bordeaux.

Nach einer intensiven Reisesaison hat das Ferienhausportal Holidu 50 der meistgenutzten Flughäfen Europas anhand ihrer Google-Bewertungen untersucht. Das Ergebnis: Große Unterschiede zwischen Organisation, Komfort und Service. Die Daten wurden im Juni 2025 erhoben und zeigen, wo Passagiere am liebsten starten – und wo der Frust groß ist.

Flughafen Wien-Schwechat: Stabiler Platz im Mittelfeld

Der Flughafen Wien-Schwechat erreicht mit 3,9 von 5 Sternen einen soliden 13. Platz im europäischen Vergleich. Besonders positiv bewerten Reisende die gute Erreichbarkeit und die klaren Abläufe in den Terminals. Kritik gibt es allerdings an langen Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle und hohen Preisen in Restaurants und Shops. Trotzdem schneidet Wien besser ab als viele internationale Großflughäfen – etwa Paris-Charles-de-Gaulle (3,7) oder London-Heathrow (3,6).

Die besten Flughäfen Europas 2025 Platz 1: Istanbul Airport, Türkei – 4,4 Sterne

Der größte Flughafen Europas überzeugt durch Organisation, Sauberkeit und moderne Architektur. Trotz seines riesigen Passagieraufkommens bleiben die Abläufe reibungslos. Platz 2: Flughafen Porto, Portugal – 4,4 Sterne

Reisende loben die übersichtlichen Terminals und kurzen Wege. Check-in und Boarding laufen effizient, das kulinarische Angebot wird als angenehm vielfältig beschrieben. Platz 3: Helsinki Airport, Finnland – 4,4 Sterne

Der finnische Hauptstadtflughafen punktet mit Sauberkeit, Design und schneller Sicherheitskontrolle. Die klare Struktur sorgt für eine stressfreie Reiseatmosphäre.

Die schlechtesten Flughäfen Europas Platz 1: Heraklion Airport, Kreta – 2,6 Sterne

Der griechische Urlaubsflughafen landet erneut auf dem letzten Platz. Hauptkritik: Überfüllung, veraltete Infrastruktur und chaotische Abläufe. Platz 2: Bordeaux-Mérignac, Frankreich – 3,0 Sterne

Baustellen, eingeschränktes Angebot und mangelhafte Sauberkeit sorgen für Unmut bei den Passagieren. Platz 3: Charleroi Airport, Belgien – 3,1 Sterne

Lange Wartezeiten und zu wenig Personal machen den Low-Cost-Flughafen zu einer Geduldsprobe für Reisende.

Wien punktet mit Struktur, Luft nach oben bei Komfort

Wien-Schwechat zeigt sich im europäischen Vergleich stabil, verliert aber Punkte beim Komfort und Preisniveau. Besonders im Sommer, wenn Millionen Reisende unterwegs sind, zeigen sich die Unterschiede zwischen modernen Drehkreuzen und überlasteten Regionalflughäfen deutlich.

Wer stressfrei reisen möchte, sollte Zeitreserven bei der Sicherheitskontrolle einplanen – egal ob in Wien, Paris oder London.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 09:33 Uhr aktualisiert