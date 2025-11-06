EU-Razzia in Wien: Millionen-Steuerbetrug im Visier der Ermittler

Im Rahmen einer EU-weiten Aktion gegen Umsatzsteuerbetrug kam es in Wien zu Hausdurch-suchungen. Ermittler deckten ein europaweites Netzwerk auf – der Schaden geht in die Millionen.

Unter dem Decknamen „Operation Escape Room“ haben Ermittler der Steuerfahndung im Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) gemeinsam mit der WEGA in Wien zugeschlagen. An vier Einsatz-orten fanden Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen statt – im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA). Im Mittelpunkt steht ein mutmaßlich grenzüber-schreitendes Umsatzsteuerbetrugssystem in Millionenhöhe. Laut den Ermittlern wurden dabei mehrere Gesellschaften und deren Vertreter ins Visier genommen.

Teil einer europaweiten Aktion

Die Wiener Einsätze waren Teil einer koordinierten Großaktion in insgesamt sieben Ländern – darunter Polen, Deutschland, die Niederlande, Belgien, Lettland und Österreich. Europaweit kam es zu 39 Durchsuchungen und acht Festnahmen. In Österreich wird derzeit gegen fünf Beschuldigte ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, ein komplexes Netzwerk von Strohfirmen und Scheingeschäften genutzt zu haben, um Steuern in großem Stil zu hinterziehen.

Betrug mit Elektronik und Mobiltelefonen

Laut der Europäischen Staatsanwaltschaft sollen über hundert Briefkastenfirmen in verschiedenen Ländern gefälschte Rechnungen und Dokumente verwendet haben. Ziel: den tatsächlichen Waren- und Geldfluss zu verschleiern. Im Zentrum der Ermittlungen stehen Lieferungen von Elektronik- und Mobilfunkartikeln. Zwei österreichische Firmen sollen als „Conduit Companies“ – also als Zwischenglieder – fungiert haben, um den Betrug zu verschleiern.

Verdacht auf Geldwäsche – Schaden in Millionenhöhe

Neben Steuerbetrug steht auch der Verdacht der Geldwäsche im Raum. Gewinne aus den betrügerischen Geschäften sollen über mehrere Konten und Tarnfirmen verschoben worden sein. Laut der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) beläuft sich der mutmaßliche Steuer-schaden auf rund 47 Millionen Euro in Belgien und 14,5 Millionen Euro in den Niederlanden. Insgesamt rechnen die Behörden mit einem Schaden von fast 80 Millionen Euro durch Geldwäsche

Umfangreiches Beweismaterial gesichert

Bei den Einsätzen in Wien waren 20 Fahnder sowie IT-Spezialisten des ABB im Einsatz. Dabei wurden umfangreiche Unterlagen und elektronische Daten sichergestellt, die nun gemeinsam mit der Europäischen Ermittlungsgruppe ausgewertet werden.

Finanzminister: „Null Toleranz bei Steuerbetrug“

Finanzminister Markus Marterbauer betont die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit: „Steuerbetrug zu bekämpfen, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Daher gilt: Null Toleranz. Die Operation ‚Escape Room‘ zeigt eindrücklich, wie wichtig die internationale Kooperation ist.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 10:26 Uhr aktualisiert