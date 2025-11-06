Überfall in Wien: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei!

Ein unbekannter Mann soll am 3. Oktober in einer Tankstelle im 22. Bezirk zwei Kunden mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach einem Überfall bei einer Tankstelle diesen Täter.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, bereits am 3. Oktober 2025, gegen 22.30 Uhr, in einer Tankstelle im 22. Wiener Bezirk zwei Kunden mit einem Messer bedroht und ihnen Bargeld geraubt zu haben. Die erbeutete Summe liegt im unteren zweistelligen Eurobereich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete nun die Veröffentlichung eines Lichtbildes des mutmaßlichen Täters an, wie die Polizei mitteilt. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt

Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.