/ ©Landespolizeidirektion Wien
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit einer weißen Jacke, der nach einem Überfall gesucht wird.
Die Polizei sucht nach einem Überfall bei einer Tankstelle diesen Täter.
Wien
06/11/2025
Hinweise gesucht

Überfall in Wien: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei!

Ein unbekannter Mann soll am 3. Oktober in einer Tankstelle im 22. Bezirk zwei Kunden mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, bereits am 3. Oktober 2025, gegen 22.30 Uhr, in einer Tankstelle im 22. Wiener Bezirk zwei Kunden mit einem Messer bedroht und ihnen Bargeld geraubt zu haben. Die erbeutete Summe liegt im unteren zweistelligen Eurobereich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete nun die Veröffentlichung eines Lichtbildes des mutmaßlichen Täters an, wie die Polizei mitteilt. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt
Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

