2. Anschlag auf Weinbar beim Rathaus: Polizei prüft Antifa-Spur

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Wien erneut zu einem Angriff auf die Weinbar Vino in der Lichtenfelsgasse gekommen. Unbekannte beschmierten die Fassade des Lokals mit Farbe und hinterließen anarchistische Symbole und Parolen wie „Gefahr Faschistenbar“. 5 Minuten hat darüber berichtet. Bereits am Vortag hatten Vandalen Teile der Einrichtung zerstört und Wände verunstaltet. Die Weinbar liegt zwischen Rathaus und Parlament – ein beliebter Treffpunkt für Politiker und Gäste aus dem Umfeld der City. Der Schaden soll laut Gastronom Heinz Pollischansky bei ungefähr 10.000 Euro betragen. Diesen übernimmt die Versicherung.

©Helgo Eberwein | Vandalen haben die Weinbar Vino mit Lackfarbe beschmiert.

Verdacht auf politisch motivierten Hintergrund

Noch ist unklar, wer tatsächlich hinter den Angriffen steckt. Auf Instagram ist ein Aufruf der Gruppe „gfoa_w – Gruppe für organisierten Antifaschismus Wien“ aufgetaucht. Unter dem Motto „Nazi-Lokale aus der Deckung holen“ kündigte die Gruppierung eine Kundgebung vor dem Vino an. In dem Posting wurde der Gastronom Heinz Pollischansky namentlich erwähnt – ihm wird vorgeworfen, Lokale zu betreiben, die „beliebte Treffpunkte von FPÖ und Identitären“ seien. Neben dem „Vino“ wurden auch andere Betriebe wie das „Centimeter“ und die „Prater Alm“ genannt.

FPÖ-Nepp: „Ludwig schaut weg – linke Täter fühlen sich sicher“

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp spricht nach der zweiten Attacke von einem „beispiellosen Sicherheitsversagen“. „Zwei Nächte hintereinander wird dasselbe Lokal von Linksextremen attackiert, und die Polizei schaut tatenlos zu. Das ist ein politischer Skandal ersten Ranges“, so Nepp. Er fordert mehr Schutz für gefährdete Betriebe und wirft der Stadtregierung und der Polizeiführung Untätigkeit vor. Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nehme linke Gewalt „nicht ernst genug“, so Nepp weiter. Seine Forderung: ein Verbot der Antifa-Bewegung und eine klare Verurteilung politischer Gewalt – egal von welcher Seite.

5 Minuten hat bei Polizei nachgefragt

Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber 5 Minuten: „Wir können bestätigen, dass es in der Nacht von gestern auf heute zu einem erneuten Vorfall von Beschmierungen an der Wein-bar Vino gekommen ist. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist über den erneuten Vorfall in Kenntnis und ermittelt.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen!“

Trotz der Angriffe hatte die Weinbar auch am Mittwoch regulär geöffnet. Mit Unterstützung eines Reinigungsteams wurden die Schmierereien entfernt. „Eine ärgerliche Aktion. Wir lassen uns nicht unterkriegen!“, teilte eine Servicekraft 5 Minuten mit. Unterstützt wird die Weinbar Vino von zahlreichen Stammgästen und Kollegen aus der Gastronomiebranche. Die Ermittlungen dauern an – und in der Wiener Innenstadt sorgt der Fall weiterhin für Diskussionen über politisch motivierte Gewalt und die Sicherheitslage rund um bekannte Lokale.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 12:14 Uhr aktualisiert