Wegen Handy: Unbekannter sticht mit Messer auf Passant ein

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am Abend des 5. November, am Arthaberplatz einen 26-jährigen Mann beim Versuch, dessen Mobiltelefon zu rauben mit einem Messer in den Oberarm gestochen zu haben. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 20 Jahre alt und arabisch sprechend beschrieben. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.