Lokalbetreiber und Gast bei Messerattacke schwer verletzt

Blutiger Vorfall in Wien-Ottakring: Vier Männer sollen einen Lokalbetreiber und einen Gast mit einem Messer attackiert haben. Beide Opfer kamen verletzt ins Spital, die Täter sind auf der Flucht.

Am Mittwochabend kam es in Wien-Ottakring (16. Bezirk) zu einem brutalen Messerangriff. Laut Polizei wurde gegen 20.30 Uhr ein 54-jähriger Lokalbetreiber beim Ausladen von Gegen-ständen aus seinem Auto von vier unbekannten Männern angepöbelt. Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein Streit – der Mann wurde schließlich mehrfach mit einem Messer attackiert.

Zwei Verletzte – einer wollte helfen

Das Opfer erlitt Stiche im Bauch-, Gesäß- und Armbereich. Ein 40-jähriger Gast, der dem Lokalbesitzer zur Hilfe eilte, wurde ebenfalls mit einem Messer verletzt. Anschließend flüchteten die vier Angreifer in Richtung Ludo-Hartmann-Platz. Laut Aussagen der Verletzten sollen die Täter zwischen 18 und 22 Jahre alt und arabischstämmig sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Opfer im Krankenhaus – Polizei bittet um Hinweise

Die beiden Männer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Über den genauen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die Polizei Wien hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen rund um die Herbststraße oder den Ludo-Hartmann-Platz gemacht haben, sich zu melden.

Ermittlungen laufen – Hintergründe unklar

Derzeit ist noch unklar, was den Streit ausgelöst hat und ob die Opfer und Täter einander kannten. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, geführt. Die Polizei prüft auch, ob es Videoaufnahmen aus Überwachungskameras in der Umgebung gibt, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen beitragen könnten.