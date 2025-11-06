Skip to content
Wien
06/11/2025
Festnahmen

Frau bemerkt Einbrecher auf Videoüberwachung und schlägt Alarm

In der Nacht auf den 6. November wurden in Wien-Floridsdorf zwei Männer beim Versuch, Metall von einem Recyclingbetrieb zu stehlen, von der Polizei festgenommen. Eine Frau hatte die Einbrecher auf einer Videoüberwachung bemerkt.

von Anja Mandler
In der Nacht auf Donnerstag, 6. November, verständigte eine Frau den Polizeinotruf, nachdem sie über eine Videoüberwachung zwei Personen auf dem Gelände eines Altmetall-Recyclingbetriebs in Wien-Floridsdorf bemerkt hatte, die offenbar Metall stehlen wollten.

Täter festgenommen

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf umstellten daraufhin das Gelände und durchsuchten es. Dabei konnten zwei Tatverdächtige, ein 23- und ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.

