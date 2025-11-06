Blaukehl-Guan-Dame bekommt Partner: Hoffnung auf Nachwuchs

Im Tropenhaus des Wiener Haus des Meeres gibt’s tierischen Zuwachs: Die beliebte Blaukehl-Guan-Dame hat endlich Gesellschaft bekommen – und vielleicht bald sogar Nachwuchs.

Große Freude im Haus des Meeres: Die auffällige Blaukehl-Guan-Dame, einer der Publikums-lieblinge im Tropenhaus, hat kürzlich einen neuen Partner bekommen. Die beiden Vögel zählen zu den exotischsten Bewohnern des Wiener Aqua-Zoos und sorgen mit ihrem eindrucks-vollen Gefieder und den lauten Rufen regelmäßig für Aufsehen bei den Besuchern.

©Haus des Meeres Die beiden Vögel zählen zu den exotischsten Bewohnern des Wiener Haus des Meeres.

Hoffnung auf Nachwuchs bei den seltenen Vögeln

„Die aus Mittel- und Südamerika stammenden Blaukehl-Guane sind ausgesprochen soziale Tiere. Wir hoffen, dass sich unser Weibchen und ihr neuer Partner gut verstehen – und vielleicht bald für Nachwuchs sorgen“, erklärt Dr. Robert Riener, Kurator und stellvertretender Direktor des Hauses des Meeres.Denn die auch als Hokkos bekannten Vögel leben in freier Wildbahn in Familiengruppen. Die erfolgreiche Vergesellschaftung ist daher ein wichtiger Schritt, um das natürliche Verhalten der Tiere zu fördern.

Beitrag zum Artenschutz

„Mit der Zusammenführung der beiden Vögel leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Blaukehl-Guan-Population in europäischen Zoos“, betont Zoodirektor Jeff Schreiner. Bevor die Zusammenführung möglich war, wurde mithilfe einer PCR-Untersuchung aus Blut- und Federproben das Geschlecht der Tiere eindeutig bestimmt. Erst dann konnte das neue Paar einziehen – ein gutes Beispiel für den wissenschaftlichen Einsatz im modernen Artenschutz.

Ein Besuch lohnt sich doppelt

Im Tropenhaus des Hauses des Meeres tummeln sich neben den Blaukehl-Guans zahlreiche andere exotische Tiere – von Äffchen bis zu bunten Papageien. Und mit dem neuen Paar wird es dort nun noch lebendiger. „Zu zweit lässt sich das bunte Treiben gleich doppelt genießen“, heißt es augenzwinkernd aus dem Zoo-Team. Wer also in Wien einen tierisch schönen Ausflug plant, sollte dem Haus des Meeres bald wieder einen Besuch abstatten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 11:51 Uhr aktualisiert