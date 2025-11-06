Schwerer Betrug: „Mag. Gruber“ brachte Wienerin um Vermögen

Eine 75-jährige Frau aus Wien wurde Opfer eines Betrugs, bei dem sich ein Mann als Polizist ausgab. Unter dem Vorwand, ihr Vermögen sichern zu müssen, übergab sie Golddukaten, Schmuck und Bargeld.

Eine 75-jährige Frau aus Wien-Floridsdorf wurde kürzlich von einem bislang unbekannten Mann angerufen, der sich als „Mag. Gruber“ von der Landespolizeidirektion Wien ausgab und vorgab, Oberinspektor zu sein. Der Anrufer behauptete, eine Bankangestellte ihrer Filiale habe versucht, Geld von ihrem Konto abzuheben. Um angeblich Fingerabdrücke von Bargeld und Wertgegenständen sichern zu können, solle sie ihr Vermögen der Polizei übergeben.

Frau übergab Gold und Schmuck an Betrüger

Der falsche Polizist wies die Frau telefonisch an, Bargeld aus ihrer Wohnung einem vermeintlichen Kollegen zu übergeben. Anschließend bestellte er ihr ein Taxi, mit dem sie zu ihrer Bankfiliale fuhr. Dort übergab sie auch den Inhalt ihres Banksafes – Golddukaten und Schmuck. Zuvor wurde sie angewiesen, mit niemandem in der Bank zu sprechen. Der entstandene Schaden bewegt sich im unteren sechsstelligen Eurobereich. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Präventionstipps der Polizei Die Polizei verlangt niemals Geld als Lockmittel oder zur Beweissicherung.

Beende verdächtige Telefonate und wähle 133.

Nenne keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 12:07 Uhr aktualisiert