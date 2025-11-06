Wiener Heumarkt: Gericht zwingt Projekt „Neu 2021“ zur Umweltprüfung

Dieses Bauvorhaben ist seit elf Jahren in der Planung. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat jetzt entschieden: Die Projektvariante „Heumarkt Neu 2021“ muss einer Umwelt-verträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Damit ist klar, dass die Stadt Wien die Auswirkungen auf das historische Stadtbild und das UNESCO-Welterbe prüfen lassen muss. Die UVP-Pflicht war lange umstritten, die Wiener Landesregierung hatte sie zunächst abgelehnt.

UNESCO-Welterbe im Fokus

Das Gericht stellte fest, dass durch die geplanten 56,5 Meter hohe Wohnscheibe und das 47,85 Meter hohe Hotel erhebliche negative Auswirkungen auf den Belvederegarten und den Stadtpark drohen. Diese „visuellen Beeinträchtigungen“ gefährden den außergewöhnlichen universellen Wert des historischen Zentrums Wiens.

Stadt Wien und Projektwerber unter Druck

Die Projektwerber der Wertinvest-Hotelbetriebs-GmbH können nun nur noch außerordentliche Rechtsmittel einlegen oder das Projekt anpassen. Eine Revision beim Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof ist möglich. Die Stadt Wien muss entscheiden, wie sie mit der gerichtlichen Entscheidung umgeht – sie steht nun vor einer Richtungsentscheidung für das Heu-markt-Areal.

Politik und Umweltorganisationen reagieren

Die Wiener ÖVP nennt das Urteil ein klares Signal: „Dieses Projekt ist nicht welterbetauglich“, so Bezirksvorsteher des 1. Bezirks Markus Figl. FPÖ-Landeschef Dominik Nepp fordert ein Ende des „gigantomanischen Vorhabens“. Umweltorganisationen wie VIRUS und „Alliance For Nature“ sehen die Entscheidung als wichtigen Meilenstein für den Schutz des Stadtbildes. Bürgeren können sich im UVP-Verfahren einbringen.

Alternative Projektvarianten diskutiert

Das Projektteam Werinvest betonte gegenüber 5 Minuten , „Michael Tojner habe sich erneut bereit erklärt, an einer gemeinsamen Lösung mitzuarbeiten. Zusätzlich zur aktuell diskutierten Planung gibt es eine Projektvariante mit 49 Metern. Diese sei bereits positiv von UNESCO-Expertin Prof. Christa Reicher begutachtet worden. Projektwerber Michael Tojner signalisiert die Bereitschaft, gemeinsam mit Stadt und Republik Wien eine Lösung zu finden, die sowohl Hotel, Eislaufverein als auch Konzerthaus berücksichtigt.“ Diese wurde von der UNESCO-Expertin Prof. Reicher bereits positiv begutachtet. Daher bestehe die Chance, gemeinsam mit der Stadt Wien und der Republik Österreich ein Projekt umzusetzen, das der Weltmetropole Wien einen echten Mehrwert bietet und endlich eine Zukunftsperspektive für Hotel Intercontinental, Wiener Eislaufverein und das Konzerthaus bringe.

„Die Stadt Wien ist am Zug!“

Das Projektteam Werinvest sieht die Stadt Wien am Zug: „Nach dem Spruch des Bundes-verwaltungsgerichts muss sie entscheiden, wie sie mit der Revidierung ihrer Entscheidung durch das Gericht umgeht. Es braucht jetzt eine Richtungsentscheidung der Stadtregierung zur Zukunft des Heumarkt-Areals und damit für das Hotel Intercontinental, den Wiener Eislauf-verein und das Konzerthaus. Seit über 10 Jahren hängen alle diese Institutionen ohne jegliche Planungssicherheit in der Luft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 12:58 Uhr aktualisiert