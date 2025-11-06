Messer-Räuber stellen sich nach Fahndungsfoto selbst der Polizei

Nach einem schweren Raub am 2. August 2025 in der Hollgasse (5. Bezirk) veröffentlichte die Wiener Polizei am 5. November ein Fahndungsfoto.

Nach einem schweren Raub am 2. August 2025 in der Hollgasse (5. Bezirk) veröffentlichte die Wiener Polizei am 5. November ein Fahndungsfoto. Die Tat ereignete sich gegen 22 Uhr, als ein 17-jähriger Jugendlicher die Schnellbahnstation Matzleinsdorfer Platz verließ. Zwei Männer sollen ihn mit einem Messer bedroht und sein Mobiltelefon geraubt haben. 5 Minuten hat darüber berichtet.

Täter stellten sich nach öffentlicher Fahndung

Nach der Veröffentlichung des Fotos in den Medien meldeten sich die beiden mutmaßlichen Täter noch am selben Tag freiwillig bei der Polizeiinspektion Lehmanngasse. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Wien handelt es sich um einen 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen und einen 19-jährigen staatenlosen Mann.

Festnahme und laufende Ermittlungen

Beide Verdächtigen wurden festgenommen. Die Vernehmungen sind derzeit noch im Gange, teilte die Wiener Polizei mit. Ob die Männer auch für weitere ähnliche Delikte infrage kommen, wird nun geprüft. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub.

Polizei lobt erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung

Die Landespolizeidirektion Wien betonte, dass die rasche Öffentlichkeitsfahndung entscheidend war, um den Fall zu klären. Hinweise aus der Bevölkerung und die Veröffent-lichung der Fahndungsbilder führten dazu, dass sich die Verdächtigen selbst stellten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 14:22 Uhr aktualisiert