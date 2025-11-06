XXXLutz-Star Chiara Pisati im Babyglück: „Ich bin schwanger!“

Überraschende News aus der XXXLutz-Welt: Werbe-Ikone Chiara Pisati erwartet ihr erstes Kind! Auf Instagram verkündete sie stolz ihre Schwangerschaft – und das bereits im siebten Monat.

Freudentränen bei den Fans: Werbe-Ikone Chiara Pisati (30), bekannt aus den XXXLutz-Spots, hat ihr Babyglück öffentlich gemacht. „Ich bin schwanger!“, verkündete die 30-Jährige, deren Gesicht ganz Österreich bekannt ist, strahlend auf Instagram. In mehreren Fotos zeigt sie stolz ihren kugelrunden Bauch – umgeben von rosa und weißen Blumen, Luftballons und herzlichen Botschaften. 5 Minuten hat Pisati vorgestern auf der 425 Jahresfeier des Hotel Stefanie (Schick Hotels Gruppe) gesehen. Verdächtig war: Die hübsche Blondine zog ihren Wollmantel gar nicht aus. Obwohl es nicht ganz so kalt war. Als wolle sie eventuell ihr kleines Babybäuchlein vor den Augen der Gäste und der Presse verstecken. Sie ist immerhin schon im 7. Monat schwanger. Ihr Verlobter Lukas De Roode (25) wich ihr nicht von der Seite.

Nach Klinikaufenthalt folgen jetzt Happy News

Erst vor wenigen Wochen sorgte ein Spitalsaufenthalt der beliebten Influencerin für Rätselraten. Chiara nutzte ihre Zeit im Krankenhaus, um auf das Thema Blutspenden aufmerksam zu machen: Sie selbst hatte eine Transfusion erhalten. „Blutspenden retten Leben“, schrieb sie damals. Nun, nach dieser schwierigen Zeit, ist die Freude umso größer.

Fans überhäufen Chiara mit Glückwünschen

Unter ihrem neuesten Post hagelt es liebevolle Kommentare. „Was für ein Wunder!“, „Du strahlst richtig vor Glück!“ und „Endlich die schönste Nachricht des Jahres“ ist in den Kommentaren zu lesen. Auch Kolleginnen aus der Mode- und Werbebranche gratulieren ihr herzlich.

Vom Krankenhaus zum Babyglück

Besonders emotional: Ihren 30. Geburtstag musste Chiara im Krankenhaus verbringen – ohne Glamour, aber mit viel Herz. Familie und Freunde überraschten sie mit Kuchen, Blumen und Ballons. Jetzt, nur wenige Wochen später, teilt sie die schönste Botschaft ihres Lebens: Ihr erstes Baby ist unterwegs. Pisati schreibt rührende Worte unter ihrem Instagram- Post: „Vor zwei Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde. Aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt!“. Wir wünschen alles gute für das letzte Trimester.