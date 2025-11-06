Skip to content
Region auswählen:
/ ©WienTourismus/Gregor Hofbauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Panaroma-Bild von Wien.
In Wien gibt heute i oder Früh Nebel. Der löst sich aber auf.
Wien
06/11/2025
Wetter

Wien-Wetter: Milder Herbsttag mit Sonne nach Nebelstart

In den äußeren Stadtbezirken und entlang der Donau startet der Tag mit leichtem Dunst und Nebel, doch schon am Vormittag setzt sich die Sonne durch. Danach zeigt sich der Himmel strahlend blau.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

„Die Nacht verläuft zunächst sternenklar. In der zweiten Nachthälfte können sich am Stadtrand sowie in Donaunähe ein paar Dunst- und Nebelfelder ausbilden. Der Wind weht mitunter mäßig auffrischend aus Südost. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen um 4 oder 5 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: