Tödliche Schüsse in Wien-Ottakring: Täter auf der Flucht

Nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Ottakring wurde ein Mann erschossen, ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Schütze und sein Begleiter sind auf der Flucht, die Polizei fahndet mit Hochdruck.

In einem Lokal in Wien-Ottakring ist am späten Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei teilte mit, dass es zuvor zu einem Streit mit zwei anderen Männern gekommen sein dürfte. Der Schütze und sein Begleiter sind auf der Flucht. Es läuft eine großangelegte Fahndung nach den Tatverdächtigen.

Waffe nach Streit gezückt

Zu dem Streit kam es gegen 21.45 Uhr in der Payergasse. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll eine Person eine Schusswaffe gezogen und mehrere Schüsse auf die beiden Kontrahenten abgegeben haben. Eines der Opfer verstarb noch am Ort des Vorfalls. Das Tatmotiv ist laut Polizei noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.