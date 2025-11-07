Jetzt Startplatz sichern: Anmeldung für Wings for Life World Run 2026

Der Charitylauf „Wings for Life World Run“ bekommt 2026 eine neue Bühne: Am 10. Mai fällt der Startschuss erstmals vor dem Schloss Schönbrunn – 100 % der Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung.

Am 10. Mai 2026 heißt es wieder: „Lauf, solange du kannst!“ Der Wings for Life World Run bringt erneut hunderttausende Läuferinnen und Läufer weltweit gleichzeitig auf die Strecke. In Wien startet der Lauf diesmal an einem ganz besonderen Ort – direkt vor dem Schloss Schön-brunn. Insgesamt 13.500 Teilnehmende können sich ihren Platz sichern, bevor das Startfeld geschlossen wird.

100 Prozent für die Rückenmarksforschung

Das Besondere: Jeder Cent der Startgebühr geht an die Wings for Life Stiftung, die seit Jahren an einer Heilung für Querschnittslähmung forscht. Weltweit nehmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer via App oder bei den sogenannten Flagship Runs teil – verbunden durch ein Ziel: laufen für die, die es nicht können.

Schönbrunn wird zur Laufbühne

Mit dem Start vor dem UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn erhält der Lauf nicht nur eine neue Route, sondern auch eine eindrucksvolle Kulisse. Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, betont: „Dass dieser besondere Lauf nun hier startet, zeigt eindrucksvoll, wie sich kulturelles Erbe und lebendige Gegenwart verbinden lassen.“ Der Schlosspark Schön-brunn sei ohnehin ein Ort der Bewegung und Begegnung – nun auch Teil eines internationalen Charity-Events.

Anmeldung ab sofort möglich

Die Anmeldung für den Wings for Life World Run 2026 ist ab sofort geöffnet. Wer beim größten Charitylauf der Welt mitmachen will, sollte sich beeilen – die Plätze für Wien sind begehrt. Ob Profi, Freizeitläufer oder Spaziergänger: Jede Teilnahme zählt – für eine Zukunft ohne Querschnittslähmung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 09:02 Uhr aktualisiert