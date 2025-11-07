Zug-Streit: Westbahn warnt vor Monopol in Europas Bahnsektor

Die Westbahn kritisiert den europäischen Bahnmarkt scharf: Wenig Wettbewerb, lange Wartezeiten und hohe Preise bei Zügen. Leidtragende seien am Ende nicht die Betreiber – sondern die Fahrgäste.

Die Westbahn schlägt Alarm: Der europäische Bahnmarkt sei kein freier Markt, sondern ein Oligopol. Nur wenige große Hersteller – vor allem aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz – dominieren das Geschäft mit Zügen. Wer neue Fahrzeuge kaufen will, muss laut Westbahn jahrelang warten, kaum mitgestalten und dafür Rekordpreise zahlen. „Das ist kein gesunder Wettbewerb“, heißt es aus dem Unternehmen. Für die Bahnbetreiber bedeute das: weniger Auswahl, weniger Innovation – und höhere Kosten, die am Ende auch die Fahrgäste spüren.

Lange Wartezeiten, hohe Preise, wenig Innovation

Der Mangel an Herstellern führt laut Westbahn zu massiven Problemen: Die Produktions-kapazitäten der großen Anbieter seien auf Jahre hinaus ausgebucht. Wer Züge bestellt, müsse mit Lieferzeiten von mehreren Jahren rechnen. Gleichzeitig seien individuelle Anpassungen bei Qualität oder Ausstattung kaum möglich. Die Folge: steigende Preise, ver-altete Technik und zu wenig Innovation. „Ein echter Wettbewerb würde die Bahnbranche beleben und die Qualität für die Reisenden verbessern“, so die Westbahn.

Markteintritt neuer Hersteller als Chance

Für die Westbahn ist der Einsatz neuer Doppelstockzüge des chinesischen Herstellers CRRC kein „Dammbruch“, sondern eine Chance. „Vier Züge verändern den europäischen Markt nicht – aber sie können Impulse setzen“, heißt es. Der Einstieg neuer Anbieter könne den Druck auf die etablierten Hersteller erhöhen, die Lieferzeiten verkürzen und Innovationen fördern. Politische Einflussnahme oder Marktabschottung hingegen würden nur zu Stillstand führen – zum Nachteil von Fahrgästen und Steuerzahlern.

Ziel: Mehr Wettbewerb für Europas Bahnzukunft

Die Westbahn betont, dass ein offener Markt kein Risiko, sondern eine Chance sei. Mehr Wettbewerb stärke langfristig auch die europäische Bahnindustrie und mache sie inter-national konkurrenzfähiger. Die Botschaft ist klar: Nur mit fairen Marktbedingungen, Inno-vation und Auswahl kann die Bahn in Europa wirklich zukunftsfähig werden – und das zum Vorteil der Menschen, die täglich auf sie angewiesen sind.