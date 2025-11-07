Mysteriöser Leichenfund in Innenhof: Toter Mann in Teich entdeckt

Schock in Wien-Landstraße: In einem Innenhof wurde am Freitagmorgen ein toter Mann im Teich entdeckt. Die Polizei steht im Einsatz und ermittelt – die Todesumstände sind noch völlig unklar.

Ein rätselhafter Leichenfund sorgt in Wien-Landstraße am Freitagmorgen für Aufsehen. Gegen 8. Uhr wurde in einem Innenhof ein männlicher Leichnam im Teich entdeckt. Laut ersten Informationen sollen Anrainer den Körper bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert haben. Die Polizei und Spurensicherung rückten daraufhin mit mehreren Fahrzeugen an.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber 5 Minuten bestätigte, sind die Todesum-stände noch völlig unklar. „Derzeit wird untersucht, wie es zu dem Vorfall kam und wer der Verstorbene ist“, so Haßlinger. Auch die Identität des Mannes steht noch nicht fest. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es derzeit nicht, ausgeschlossen werde aber nichts.

Spurensicherung und Gerichtsmedizin vor Ort

Am Vormittag waren Spezialisten der Spurensicherung sowie Vertreter der Gerichtsmedizin im Einsatz, um den Fundort genau zu untersuchen. Dabei wurden Beweise gesichert und erste Zeugen-aussagen eingeholt. Ob der Mann ertrunken ist oder ob eine andere Todesursache vorliegt, soll nun eine Obduktion klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 10:21 Uhr aktualisiert