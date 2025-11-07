Stammzellspende: Wiener Gerald (53) schenkt Unbekanntem neues Leben

Gerald (53) aus Wien schenkte einem Unbekannten dank Stammzellspende eine neue Chance auf Leben. Bereits 2017 ließ er sich typisieren und half nun erfolgreich.

Gerald, 53, aus Wien, ist der 610. Stammzellspender von „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. Bereits 2017 ließ er sich typisieren. Jetzt konnte er einem Mann aus Mitteleuropa eine zweite Chance im Leben schenken. Im persönlichen Erfahrungsbericht erzählt Gerald: „Ich war schon Blutspender und wusste, dass ich medizinische Eingriffe gut vertrage. Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt. Es ist selten, dass man das Leben eines anderen Menschen direkt beeinflussen kann – diese Chance wollte ich nutzen.“

Betreuung und Dankbarkeit

Gerald lobt das Team von „Geben für Leben“: professionell, herzlich und unterstützend. Er habe sich jederzeit gut aufgehoben gefühlt. „Ich bin sehr dankbar, dass ich helfen durfte. Vielleicht konnte ich jemandem ein neues Leben schenken“, so Gerald.

Appell an andere

Seine Geschichte zeigt: Jeder kann Leben retten. Stammzellspender wie Gerald sind ein Hoffnungsschimmer für Leukämie-Patienten weltweit. Wer helfen möchte, kann sich ebenfalls als Spender registrieren – eine einfache Tat mit enormer Wirkung.