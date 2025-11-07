Ottakring: Mann stellt sich nach tödlicher Schießerei in Kebap-Lokal

Nach tödlichen Schüssen in einem Ottakringer Lokal hat sich am Freitag eine erste Person der Polizei gestellt. Der mutmaßliche Schütze ist weiter auf der Flucht.

Am Donnerstagabend kam es in einem Kebap-Restaurant nahe dem Yppenplatz zu einer tödlichen Schießerei. Ein 33-jähriger Mann starb noch am Tatort, ein weiterer 55-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und liegt auf der Intensivstation. Die Polizei rückte mit einem Großeinsatz an, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Erste Festnahme: Selbst gestellt

Laut Berichten von MeinBezirk hat sich am Freitag der Lenker des Fluchtfahrzeugs der Polizei gestellt. Es handelt sich dabei nicht um den mutmaßlichen Schützen, sondern um einen Komplizen. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bestätigt Details bislang nicht offiziell.

Täter weiter auf der Flucht

Der mutmaßliche Schütze und ein weiterer Komplize werden weiterhin gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es vor der Tat zu einem Streit zwischen den Opfern und zwei weiteren Personen gekommen sein. Dabei zog einer der Männer eine Faustfeuerwaffe und eröffnete das Feuer.

Opfer und Ermittlungsstand

Das Todesopfer ist 33 Jahre alt, der schwer verletzte Mann 55 Jahre. Sein Zustand gilt als kritisch. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, um die genauen Abläufe und Hintergründe der Tat aufzuklären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 11:15 Uhr aktualisiert