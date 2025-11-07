Skip to content
/ ©Pexels/ Gustavo Fring
Bild auf 5min.at zeigt einen Schönheitseingriff.
Fake- Botox und Filler wurden in einer illegalen Schönheitsklinik in Wien-Favoriten angeboten.
Wien / 10. Bezirk
07/11/2025
Keine Lizenz

Abgelaufene Präparate & Fake-Ärzte: Illegaler Beauty-Salon entdeck

Wieder eine illegale Schönheitsklinik in Wien entdeckt: In Favoriten wurden abgelaufene Präparate, Lasergeräte und ungeschultes Personal beschlagnahmt.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)

Die Wiener Polizei, das Arbeitsmarktservice und die Gruppe Sofortmaßnahmen haben am Donnerstag eine illegale „Schönheitsklinik“ in Favoriten kontrolliert. Dabei trafen sie eine Mitarbeiterin während einer Kosmetikbehandlung an. Diese verfügte weder über eine ärztliche Ausbildung noch über eine Berechtigung für medizinische Eingriffe.

Abgelaufene Präparate und Geräte beschlagnahmt

Im Behandlungsraum und im Kühlschrank des Salons wurden gekühlte, aber auch abgelaufene Präparate gefunden. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein Lasergerät zur Tattooentfernung sicher – derartige Geräte dürfen nur von medizinischem Fachpersonal genutzt werden. „Botox und Filler gehören in die Hände von Ärztinnen und Ärzten, nicht in Hinterzimmer von Nagelstudios“, betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Kontrolle in Favoriten ist bereits die siebente ihrer Art in Wien – die Jagd auf illegale Schönheitskliniken bleibt ungebrochen.

Risiko für Patienten hoch

Kunden solcher illegalen Salons setzen sich hohen Risiken aus: Infektionen, unsachgemäße Behandlungen und gesundheitliche Schäden sind häufige Folgen. Behörden appellieren daher an die Bevölkerung, nur geprüfte medizinische Einrichtungen aufzusuchen.

