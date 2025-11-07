Abgelaufene Präparate & Fake-Ärzte: Illegaler Beauty-Salon entdeck

Die Wiener Polizei, das Arbeitsmarktservice und die Gruppe Sofortmaßnahmen haben am Donnerstag eine illegale „Schönheitsklinik“ in Favoriten kontrolliert. Dabei trafen sie eine Mitarbeiterin während einer Kosmetikbehandlung an. Diese verfügte weder über eine ärztliche Ausbildung noch über eine Berechtigung für medizinische Eingriffe.

Abgelaufene Präparate und Geräte beschlagnahmt

Im Behandlungsraum und im Kühlschrank des Salons wurden gekühlte, aber auch abgelaufene Präparate gefunden. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein Lasergerät zur Tattooentfernung sicher – derartige Geräte dürfen nur von medizinischem Fachpersonal genutzt werden. „Botox und Filler gehören in die Hände von Ärztinnen und Ärzten, nicht in Hinterzimmer von Nagelstudios“, betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Kontrolle in Favoriten ist bereits die siebente ihrer Art in Wien – die Jagd auf illegale Schönheitskliniken bleibt ungebrochen.

Risiko für Patienten hoch

Kunden solcher illegalen Salons setzen sich hohen Risiken aus: Infektionen, unsachgemäße Behandlungen und gesundheitliche Schäden sind häufige Folgen. Behörden appellieren daher an die Bevölkerung, nur geprüfte medizinische Einrichtungen aufzusuchen.