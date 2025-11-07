Eröffnung des Mandarin Oriental Vienna scheitert an Anrainer-Protesten

Das neue Luxus-Hotel in der Wiener Innenstadt darf noch nicht öffnen. Anrainer-Bedenken und fehlende Genehmigungen verzögern den Start erneut.

Das luxuriöse Hotel Mandarin Oriental Vienna befindet sich im historischen Gerichtsgebäude aus dem Jahr 1908 in der Riemergasse (Innere Staadt Wien). Gäste dürfen sich auf elegante Zimmer, Suiten, Restaurants und einen Spa-Bereich freuen. Wenn es denn wohl irgendwann auch aufsperren darf. Ursprünglich sollte das Hotel nämlich bereits 2023 eröffnen, dann war der 28. Oktober 2025 als Starttermin vorgesehen. Doch auch dieser Plan wurde erneut verschoben. Anrainer verhinderten das große Eröffnungsfest, zu dem zahlreiche Prominente Gäste und auch Politiker wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) geladen waren.

Anrainer-Bedenken sorgen für massive Verzögerung

Ein Insider aus der Wiener Gastro hat im Gespräch mit 5 Minuten verraten: „Die Eröffnung des Mandarin Oriental Vienna hat sich erneut verschoben. Primär liegt dies an Lärmbelästigung. Test-Essen, Begehungen und Co. in der Pre-Opening-Phase haben die Anrainer massiv gestört. Der Lärmpegel sei dann doch wohl zu hoch gewesen. Von Anrainern kamen viele Beschwerden wegen Lärmimmissionen. Diese haben sie bei der Stadt eingereicht. Jetzt müssen zusätzliche Gutachten erstellt werden. Das dauert seine Zeit. Ein fehlender Lärmschutz sei das Problem. Auch Betriebsgenehmigungen sind laut Hotelangaben noch nicht vollständig erteilt.“

Wann öffnet das Luxus-Hotel endlich?

Ein Sprecher des Mandarin Oriental hat 5 Minuten gegenüber verraten: „Die Eröffnung des Mandarin Oriental, Vienna wurde um einen kurzen Zeitraum verschoben. Ein Projekt dieser Größe verlangt höchste Sorgfalt in jeder Phase und dieser will Mandarin Oriental Vienna gerecht werden.“ Man freue sich darauf, die Gäste schon bald in Wien begrüßen zu dürfen. Mandarin Oriental betreibt weltweit über 43 Hotels, zwölf Residenzen und 26 Exclusive Homes in 26 Ländern und gilt als eine der luxuriösesten Hotelketten der Welt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 12:34 Uhr aktualisiert