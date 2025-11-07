ORF-Redakteurin Sagmeister siegt vor Gericht – Kündigung aufgehoben

Das Oberlandesgericht Wien bestätigt: Die Kündigung von ORF-Journalistin Sonja Sagmeister war unrechtmäßig. Der öffentlich-rechtliche Sender prüft nun weitere Schritte.

Die ORF-Journalistin Sonja Sagmeister hat erneut vor Gericht Recht bekommen. Wie schon das Arbeits- und Sozialgericht entschied nun auch das Oberlandesgericht Wien, dass ihre Kündi-gung unrechtmäßig war. Der ORF hatte ihr Motivkündigung vorgeworfen, weil sie sich bei einem Wirtschaftsinterview nicht einschränken ließ.

Hintergrund: Das Kocher-Interview

Im Zentrum steht ein Interview mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Sagmeister wollte journalistisch unabhängig bleiben und stellte auch unerwartete Fragen. Daraufhin wurde sie ins „Todesarchiv“ versetzt, um Nachrufe vorzubereiten – ein Vorgehen, gegen das sie sich wehrte.

ORF kündigt erneut

Trotz des Urteils will der ORF weitere Kündigungen prüfen. Grund seien angebliche neue dienstliche Pflichtverletzungen. Sagmeister kündigte an, auch dagegen vorzugehen. Das nächste Verfahren startet bereits am Freitag, 7. November 2025, vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien.

Gericht sieht keine Einflussnahme

Eine Beschwerde Sagmeisters zum ORF-Gesetz wurde vom Bundesverwaltungsgericht abge-wiesen. Das Gericht sah keinen Einfluss auf die Beitragsgestaltung und keine Drohkulisse – die journalistische Unabhängigkeit sei nicht verletzt worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 12:54 Uhr aktualisiert