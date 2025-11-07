Gefahrgut-Kontrolle: Flüssigkeit ausgelaufen, Polizei stellt 43 Anzeigen

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien stoppten am Donnerstag auf der A23 einen LKW mit kroatischer Zulassung und machten dabei eine gefährliche Entdeckung. Der Lastwagen hatte acht Tonnen umweltgefährdende Flüssigkeiten geladen.

Im Bereich des Knotens Kaisermühlen kontrollierten die Spezialisten den Transport im Zuge einer Routinekontrolle. Schon beim Öffnen der Ladefläche zeigte sich, dass neun von 14 Behältern nicht oder nur mangelhaft verschlossen waren. In mehreren Fässern war die gefährliche Flüssigkeit bereits ausgelaufen. Der Fahrer konnte keine Angaben zum Beladevorgang machen, da er laut eigenen Aussagen nicht selbst beim Verladen anwesend war. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Neben den Sicherheitsmängeln stellten die Beamten erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Insgesamt wurden 43 Anzeigen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz sowie wegen Verstößen gegen die Arbeitsvorschriften erstattet. Eine vom Transportunternehmen beauftragte Spezialfirma rückte an, um die ausgelaufenen Flüssigkeiten zu beseitigen und den LKW zu sichern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 14:12 Uhr aktualisiert