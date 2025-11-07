Süßer Coup geplatzt: Drei Männer bei Schoko-Diebstahl geschnappt

In Wien-Hietzing stoppt die Polizei drei Männer bei Verkehrskontrolle. 249 Tafeln Schokolade und 16 Packungen Schokobonbons wurden sichergestellt.

Aufmerksame Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse stellten bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag, den 4. November 2025 in Wien-Hietzing ein Fahrzeug ohne Zulassung und Versicherung fest. Der Fahrer hatte zudem keine gültige Lenkberechtigung.

Funde im Auto: Süßigkeiten im XXL-Format

Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten 249 Tafeln Schokolade und 16 Packungen Schokobonbons. Die Süßigkeiten wurden sichergestellt und der betroffenen Supermarktfiliale unversehrt zurückgebracht.

Tatverdächtige festgenommen

Im Fahrzeug befanden sich drei serbische Staatsangehörige im Alter von 21, 25 und 32 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Der Lenker wurde zudem nach fremdenrechtlichen Bestimmungen in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Täter müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.