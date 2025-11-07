Beziehungsdrama: Frau stürzt aus Fenster, Crystal Meth gefunden

Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Hernals eskalierte Donnerstagabend. Eine Frau stürzte auf ein Baugerüst, ihr Lebensgefährte (23) wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten auch die Droge Crystal Meth.

Am Donnerstagabend bemerkten Anrainer in Wien-Hernals (1170) heftigen Lärm und Schreie aus einer Wohnung und wählten den Polizeinotruf. Kurz darauf entdeckten sie eine Frau, die aus dem zweiten Stock auf ein Baugerüst gestürzt war. Einsatzkräfte und Berufsrettung Wien waren rasch vor Ort.

Tätliche Auseinandersetzung in Wohnung

Erste Ermittlungen ergaben, dass es zwischen der Frau und ihrem 23-jährigen Lebensgefährten zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen war. Dabei wurde die Wohnungseinrichtung stark beschädigt. Der Mann soll Gegenstände auf die Frau geworfen haben, bevor sie aus dem Fenster fiel.

Frau verletzt im Krankenhaus

Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Anschließend brachte man sie in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Österreicher wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen.

Crystal Meth sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten eine geringe Menge Crystal Meth. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Er zeigte sich bisher nicht geständig.

Hier gibt es Hilfe bei Gewalt Wer Opfer oder Zeuge von Gewalt wird, kann sich jederzeit an die Polizei unter 133 wenden.

Weitere Hilfsangebote: Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 Kriminalprävention Wien: 0800 216 346

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 13:59 Uhr aktualisiert