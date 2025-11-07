Drogenrazzia auf Straße: Polizei schnappt Dealer bei Scheinkauf

Gleich zwei Polizeieinsätze in Wien endeten mit Festnahmen: In Rudolfsheim und Mariahilf griffen Ermittler bei Suchtgifthandel im öffentlichen Raum zu.

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag gleich in zwei Bezirken erfolgreich gegen den Suchtgifthandel im öffentlichen Raum eingeschritten. Sowohl in Rudolfsheim-Fünfhaus als auch in Mariahilf kam es zu Festnahmen.

Erster Einsatz in Rudolfsheim-Fünfhaus

Gegen Mittag beobachteten Polizisten in der Sechshauser Straße (1150 Wien) den Handel mit Suchtgift. Ein 60-jähriger Österreicher soll als Verkäufer agiert haben, ein 43-jähriger Österreicher als Abnehmer. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen, der Käufer angezeigt. Eine geringe Menge Suchtgift wurde sichergestellt.

Scheinkauf in Mariahilf führt zu Festnahme

Am Abend schlugen Kriminalbeamte des Landeskriminalamts Wien erneut zu. In der Unterführung Gumpendorfer Straße bot ein 28-jähriger Iraner den Beamten Substitol-Tabletten an. Nach einem Scheinkauf wurde der Mann festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Er zeigte sich geständig.

Landeskriminalamt ermittelt weiter

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Der Fokus liegt darauf, mögliche Hintermänner und Vertriebswege des Suchtgifthandels in Wien zu identifizieren. Die Polizei setzt weiterhin auf Schwerpunktaktionen im öffentlichen Raum, um Drogenkriminalität konsequent zu bekämpfen.