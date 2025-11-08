Badehose einpacken: Heldenplatz wird zur heißen Steirer-Sauna-Zone

Mitten in Wien eröffnet am 11. November die erste steirische Bio-Sauna am Heldenplatz. Badegäste dürfen sich auf Aufgüsse, Bademäntel und heiße Momente mitten in der City freuen.

Am Dienstag, den 11.11.2025 öffnet die erste steirische Bio-Sauna Wiens ihre Türen – direkt am Heldenplatz. Möglich macht das der Verein der Steirer in Wien, der gemeinsam mit steirischen Sauna-Profis den Betrieb übernimmt. Für die Premiere sind Saunatücher und Bademäntel vorbereitet.

Steirisches Know-how in Wien

Zur Eröffnung reist Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands Thermen- & Vulkanland, an. Mit dabei: Michael Zinggl, Saunameister aus der Therme Bad Waltersdorf. Er sorgt für professionelle Aufgüsse und gute Stimmung. Auch die ersten Saunatesterinnen kommen aus der Steiermark.

Öffentlicher Start am 11. November

Der Verein der Steirer in Wien lädt am Dienstag, den 11. November 2025, um 11:11 Uhr zur Vorstellung der Sauna ein. Ort: Heldenplatz, neben der Durchfahrt in den Burghof. Besucher dürfen sich auf Einblicke, Fotos und erste Sauna-Erlebnisse freuen.

