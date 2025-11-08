Blutbad im Kebap-Lokal: zweite Verdächtige (38) in U-Haft

Nach den tödlichen Schüssen in Ottakring hat sich ein weiterer Verdächtiger gestellt. Die Polizei sucht weiterhin den Haupttäter. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Am Donnerstag, den 6. November 2025 kam es in einem Kebap-Restaurant in Wien-Ottakring zu einer Schussabgabe mit tödlichem Ausgang. Zwei Männer wurden als Tatverdächtige identifiziert. Die Polizei reagierte sofort und leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. 5 Minuten hat darüber berichtet.

Zweiter Verdächtiger stellt sich

Gestern Abend stellte sich ein 38-jähriger Mann bei der Polizei, begleitet von seiner Rechtsvertreterin. Er gab zu, bei dem Vorfall anwesend gewesen zu sein und eine Schusswaffe bei sich gehabt zu haben, die er jedoch nicht abgefeuert haben will. Die Waffe wurde sichergestellt, der Verdächtige befindet sich nun in einer Justizanstalt.

Haupttäter weiterhin flüchtig

Der Hauptverdächtige ist noch nicht gefasst. Ermittler gehen davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit Geldschulden oder einem Kredit steht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, um den Mann so schnell wie möglich festzunehmen.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt Wien bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zum Aufenthaltsort des Haupttäters machen? Jede Information könnte entscheidend sein, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 12:36 Uhr aktualisiert