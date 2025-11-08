Kriminelle auf frischer Tat ertappt: Container geplündert

In Wien-Kundratstraße wurden zwei Männer aus Rumänien auf frischer Tat festgenommen. Sie hatten mehrere Baustellencontainer aufgebrochen. Polizei stellte Diebesgut und Dokumente sicher.

Am 7. November gegen 19 Uhr wurden zwei Tatverdächtige (29 und 32 Jahre) beim Aufbrechen mehrerer Baustellencontainer in der Kundratstraße (1100 Wien) ertappt. Die Männer sollen nach Wertgegenständen gesucht haben.

Polizeihund auf Spur der Täter

Die Polizeidiensthundeeinheit konnte die Verdächtigen, die sich auf dem Gelände versteckten, aufspüren und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung eines Verdächtigen fanden die Beamten nicht nur gestohlenes Diebesgut, sondern auch entwischte Dokumente. Alles wurde sichergestellt.

Ermittlungen laufen weiter

Die Polizei prüft nun, ob weitere Personen in den Einbruch verwickelt sind und führt umfangreiche Ermittlungen durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 12:33 Uhr aktualisiert