Wien
08/11/2025
Polizei im Einsatz

Auf frischer Tat bei Einbruch ertappt

Zwei Männer wurden gestern bei einem Einbruch auf einer Baustelle gestellt. Die Polizei ermittelt

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen sollen mehrere Container aufgebrochen und Diebesgut mitgehen lassen haben. Die Polizeihundestaffel rückte aus und fand die Männer, die sich noch am Tatort versteckten. Ein Tatverdächtiger führte zudem gestohlene Dokumente mit, diese wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

