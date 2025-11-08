Tartufo Totale: Wiens exklusivstes Trüffel-Festival startet heute

Trüffelliebhaber aufgepasst! Das VIENNABallhaus verwandelt sich am 8. und 9. November in Wiens heißeste Genussadresse: Beim „Tartufo Totale“ steht der edle Pilz im Mittelpunkt – in allen Varianten!

Im VIENNABallhaus in Wien-Alsergrund dreht sich an diesem Wochenende alles um den König der Pilze – den Trüffel. Gastronomen Hannah und Jakob Neunteufel, gemeinsam mit Trüffel-experte Luca Miliffi, laden am 8. und 9. November zu einem Fest für alle Sinne: „Tartufo Totale“ (sinngemäß Alles dreht sich um Trüffel) , die bereits siebte Ausgabe der beliebten Trüffelgenusstage, bringt Kulinarik, Kreativität und pure Lebensfreude zusammen.

Weißer Trüffel ist der Superstar

Der unangefochtene Star ist der weiße Trüffel aus Alba, begleitet vom erdigen Herbsttrüffel. Beide werden in unterschiedlichsten Kreationen präsentiert – von feinen Pasteten bis zu hand-gemachten Desserts. Im historischen VIENNABallhaus wird verkostet, getratscht, gefeiert und genossen – wie es in Wien eben Tradition hat.

Von Austern bis Eierlikör: Wiens Gastro-Elite ist dabei

Die Liste der Teilnehmer liest sich wie das Who’s Who der Wiener Gourmetszene: Die Albert Bar sorgt mit trüffeligen Kreationen von Mario Bernatovics für Hochgenuss, während Collina am Berg mit Wild & Wald-Aromen den Herbst auf den Teller bringt.

Die Fratelli Valentino liefern frischen Burrata mit Trüffel, und die Genusss-Manufaktur begeistert mit handgemachten Nudelkreationen. Selbst süße Versuchungen fehlen nicht: Top 02 Patisserie verführt mit edlen Trüffel-Desserts und Macarons.

Trüffel trifft Mixkunst und feine Tropfen

Auch an der Bar geht’s luxuriös zu: Isabella Lombardo, mehrfach ausgezeichnete „Bartender of the Year“, mixt eigens kreierte Trüffel-Cocktails. Bei Hannahs Plan gibt’s dazu feine Gourmandisen und eine perfekt abgestimmte Wein- & Sprudeltheke. Wer lieber pikant genießt, ist bei Thum Schinkenmanufaktur oder Hink Wien bestens aufgehoben – hier trifft Handwerk auf Geschmacksexplosion.

Ein Fest für Genießer – mit Herz und Handarbeit

Nicht nur Luxus steht im Vordergrund: Auch Nachhaltigkeit und Regionalität spielen eine Rolle. Ob Hut & Stiel mit Wiener Bio-Pilzen, Rösel mit handgemachter Mayonnaise oder Rinkhy mit frischen Austern – beim „Tartufo Totale“ trifft Handwerk auf Leidenschaft. Und für alle, die es ganz klassisch lieben, gibt’s italienische Trüffelprodukte von Miliffico by Luca Miliffi, dem „Trüffelpapst“ persönlich.

Hard Facts: Tartufo Totale 2025 Ort: VIENNABallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien

Termin: Samstag, 8.11.2025 (11–20 Uhr) & Sonntag, 9.11.2025 (11–18 Uhr)

Eintritt: 5 Euro – inklusive einem Glas Sprudel als Welcome-Drink

