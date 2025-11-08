Die Sonne zeigt sich am Sonntag in Wien nur selten

Die Wiener dürfen sich am Sonntag auf trockenes Wetter freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 11. Grad.

„Die Sonne scheint nur zeitweise, oft ist es stark bewölkt“, heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria. Es bleibt aber meist trocken. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus West“, so weiter. Die Frühtemperaturen bewegen sich um die 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 Grad.