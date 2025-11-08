Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Wien bei Wolken
Wie wird das Wetter am Sonntag in Wien?
Wien
08/11/2025
Wetterprognose

Die Sonne zeigt sich am Sonntag in Wien nur selten

Die Wiener dürfen sich am Sonntag auf trockenes Wetter freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 11. Grad.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

„Die Sonne scheint nur zeitweise, oft ist es stark bewölkt“, heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria. Es bleibt aber meist trocken. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus West“, so weiter. Die Frühtemperaturen bewegen sich um die 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: