5 Jahre ILLUMINA: Schlosspark Laxenburg erstrahlt wieder im Lichterglanz

Ab 14. November verwandelt sich der Schlosspark Laxenburg in Mödling wieder in eine leuchtende Winterlandschaft: Der magische Lichtergarten ILLUMINA feiert sein fünfjähriges Jubiläum – unter dem Motto „5 Jahre Magie, Licht & Staunen“. Besucherinnen und Besucher erwartet ein neu gestalteter Rundweg mit farbenprächtigen Lichtinstallationen, interaktiven Effekten und einer Laser- und Wassershow im Burgteich.

Internationale Lichtkünstler zeigen ihr Können

Seit seiner Premiere im Jahr 2020 hat sich ILLUMINA zu einem Fixpunkt der Wiener und niederösterreichischen Winterzeit entwickelt und zieht jährlich über 100.000 Gäste an. Zum Jubiläum präsentieren internationale Lichtkünstler auf einem drei Kilometer langen Rundweg ihre künstlerischen Installationen und Projektionen. Auch der „Sprechende Baum“ ist wieder dabei – mit einer neuen Geschichte für kleine Gäste. Für das leibliche Wohl sorgen zwei Gastronomiebereiche entlang des Weges.

Entspannt anreisen mit Zug oder Bus

Für eine entspannte Anreise kannst du entweder den Zug nehmen (mit dem ÖBB-Plus-Kombiticket gibt es einen ermäßigten Eintritt) oder freitags bis sonntags den Shuttlebus vom Wiener Hauptbahnhof. Für Autofahrer stehen drei Parkplätze in Gehdistanz zum ILLUMINA-Haupteingang zur Verfügung.