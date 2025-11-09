Crash am Lerchenfelder Gürtel: Zwei junge Frauen verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es am Lerchenfelder Gürtel in Wien zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Zwei junge Frauen wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.10 Uhr, ereignete sich am Lerchenfelder Gürtel im 7. Bezirk ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Laut Landespolizeidirektion Wien wollte ein 19-jähriger Autofahrer vom zweiten auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte er mit einem anderen Fahrzeug, das in derselben Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto einer 20-jährigen Lenkerin gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert. An allen Autos entstand Sachschaden. Die beiden jungen Frauen im betroffenen Fahrzeug kamen mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon.

Rettung im Einsatz

Die Wiener Berufsrettung war rasch vor Ort. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurden die Lenkerin und ihre Mitfahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte währenddessen die Unfallstelle und leitete den Verkehr um. „Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Erhebungen zur genauen Unfallursache aufgenommen“, teilte die Landespolizeidirektion Wien mit. Während der Aufräumarbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen am Lerchenfelder Gürtel in Fahrtrichtung Hernalser Gürtel. Gegen halb zwei Uhr war die Straße wieder vollständig frei befahrbar.