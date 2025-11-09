Blutiger Streit um Ehefrau in Favoriten: 27-Jähriger schwer verletzt

In Wien-Favoriten kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die in einer Messerstecherei endete. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt.

Am 8. November kam es in Favoriten zur Mittagszeit zu einem Streit zwischen zwei Männern. Der Grund: die mögliche Untreue einer Ehefrau. Und die Auseinandersetzung eskalierte: Wie die Polizei informiert, zog ein 27-jähriger Syrer während des Streits ein Messer. Er soll versucht haben, auf sein Gegenüber, den Ehemann, einzustechen. Das Opfer, ein 48-jähriger Türke, wehrte einen Stichversuch ab. „Beide fielen zu Boden und der 27-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen“, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls riefen unverzüglich die Polizei. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Syrer schwer verletzt

Der schwer verletzte 27-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Gegenüber der Polizei bestritt er, das Messer gegen den 27-Jährigen eingesetzt zu haben. „Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gegenseitigen absichtlich schweren Körperverletzung sind im Gange“, informiert die Polizei. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete für beide Tatverdächtige die Einlieferung in eine Justizanstalt an.