74 km/h zu schnell: Polizei stoppt mehrere Raser in kurzer Zeit

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der A1 haben Polizisten massive Tempoverstöße festgestellt. Vier Autofahrer wurden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen – einer davon raste mit 152 km/h statt der erlaubten 70 km/h.

In einem besonders schweren Fall – aufgrund der massiven Überschreitung um 74 km/h – wird zudem eine Beschlagnahme des Fahrzeugs geprüft.

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung wurden im Raum Wien auf der A1 in Fahrtrichtung Wientalstraße mehrere gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Mittels eines mobilen Radarfahrzeugs konnten vier PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen werden. In allen Fällen lag die gemessene Geschwindigkeit weit über dem erlaubten Limit von 70 km/h.

Über 70 km/h zu schnell: Fahrzeug-Beschlagnahme droht

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 152 km/h. Nach Ausforschung der Lenker drohen Führerscheinentzugsverfahren. In einem besonders schweren Fall – aufgrund der massiven Überschreitung um 74 km/h – wird zudem eine Beschlagnahme des Fahrzeugs geprüft.

Geschwindigkeit als Hauptursache für schwere Unfälle

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle, informiert die Polizei. Schwerpunktkontrollen wie diese dienen daher nicht nur der Ahndung von Verstößen, sondern vor allem der Erhöhung der Verkehrssicherheit und dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.