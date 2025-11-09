Marihuana-Deal aufgeflogen: Zwei Männer in Wien festgenommen

Im Zuge gezielter Suchtmittelkontrollen durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten am 8. November in Wien zwei Personen beim Verkauf von Marihuana festgenommen werden. Bei den anschließenden Personsdurchsuchungen wurden weitere geringe Mengen an Cannabis sowie Bargeld sichergestellt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter von 19 und 34 Jahren. Zusätzlich wurde im Rahmen der Amtshandlungen eine Aufenthaltsermittlung für eine Behörde durchgeführt und gegen den 19-Jährigen ein Betretungsverbot für die Schutzzone am Yppenplatz ausgesprochen.