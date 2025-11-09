Winterpaket: 40.000 warme Mahlzeiten für obdachlose Menschen

Auch heuer sorgt die Stadt Wien mit ihrem Winterpaket dafür, dass obdachlose Menschen gut durch die kalte Jahreszeit kommen. In Wärmestuben und Notquartieren gibt es tausende warme Mahlzeiten, Schlafplätze und Betreuung.

Auch in der aktuellen Wintersaison wird es in sämtlichen Wärmestuben des Winterpakets und in den ganzjährig geöffneten Tageszentren für obdachlose Menschen warmes Mittagessen geben. Allein in den Wärmestuben werden es über 40.000 warme Mahlzeiten sein. Darüber hinaus wird heuer der 24-Stunden-Betrieb in den zusätzlichen 13 Notquartieren im Winter mit 1.000 Plätzen weiter bestehen, obwohl dieser erst während der Pandemie aufgrund der Lockdowns eingeführt wurde. Das ist ein klares Bekenntnis der Stadt, auch im heurigen Winter dieses Angebot für obdachlose Menschen trotz der budgetären Situation zur Verfügung zu stellen.

Winterpaket in Wien

In den Notquartieren gibt es weiterhin Basisversorgung, Frühstück und Betreuung, gefördert durch den Fonds Soziales Wien (FSW). Zusätzlich wird individuell von den am Winterpaket teilnehmenden Partnerorganisationen weitere Verpflegung angeboten. In den Wärmestuben steht jedenfalls für alle Nutzer:innen warmes Mittagessen zur Verfügung. Diese zusätzlichen Wintermaßnahmen ergänzen das ganzjährig verfügbare Regelangebot für wohnungs- oder obdachlose Menschen. Dieses wird in mehr als 140 Einrichtungen durch über 30 FSW-Partnerorganisationen erbracht. Damit unterstützt die Stadt Wien rund 13.000 Menschen und investiert über 160 Millionen Euro in die Unterstützung von obdach- oder wohnungslosen Menschen in der Bundeshauptstadt.