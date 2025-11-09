Wien-Wetter: Zuerst dichte Wolken, dann Sonnenschein

er Montag beginnt in Wien mit einigen dichten Wolken und kühlen 5 Grad. Doch Tagsüber erreichen die Temperaturen bis zu 12 Grad.

Der Montag, 10. November 2025, startet in Wien mit einigen dichte Wolken am Himmel in den Tag. Am Nachmittag kommt die Sonne nach und nach immer mehr zum Vorschein. „Der Wind weht nur schwach, meist aus West“, berichtet die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen bei um die 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei um die 12 Grad.