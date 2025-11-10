„Hätte sie Schwangerschaft nicht gemeldet…“: Österreicherin muss gehen

Eine Niederösterreicherin war befristet angestellt, als sie ihrem Dienstgeber mitteilte, dass sie schwanger ist. Wenig später dann die Hiobsbotschaft: Ihr Dienstverhältnis wurde nicht verlängert.

Jener Fall, den die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich auf Facebook präsentiert, zeigt dabei auf, dass die Frau wohl nur deshalb nicht verlängert wurde, weil sie schwanger war. Ihr seien nämlich bereits Urlaube, Kurse und Dienstreisen genehmigt worden – und all das für den Zeitraum nach Ende der Befristung, berichten die Experten: „Ein klares Indiz, dass das Dienstverhältnis eigentlich verlängert worden wäre, hätte sie die Schwangerschaft nicht gemeldet.“ Die Befristung hatte nämlich rund zwei Wochen nach Bekanntgabe der frohen Botschaft geendet.

AK zieht vor Gericht – und gewinnt

Das ließ sich die Frau nicht gefallen und ging mit dem Fall eben zur AK-Bezirksstelle nach Scheibbs. Diese ging für die Niederösterreicherin vor Gericht – mit Erfolg. Das Dienstverhältnis endet nun erst mit Ende des Beschäftigungsverbots nach der Geburt. Doch damit nicht genug: Der Frau wurden außerdem acht Bruttomonatsgehälter in Höhe von 34.000 Euro zusätzlich zugesprochen, außerdem bleibt der Anspruch auf das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld erhalten, was ihr rund 12.000 Euro mehr als das pauschale Modell bringt.

AK-Bezirksstellen-Leiter: „Die Fakten zeigen klar…“

Helmut Wieser, Leiter der AK-Bezirksstelle in Scheibbs weiß: „Die Fakten zeigen klar, dass das Dienstverhältnis ohne Schwangerschaft verlängert worden wäre. Wir konnten die Rechte der Dienstnehmerin durchsetzen – und das mit nachhaltiger Wirkung.“