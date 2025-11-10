Halbtagsschüler ohne Wahl: Eltern von jungem Wiener (11) verzweifeln

Eigentlich bräuchte er eine spezielle Förderung, doch wegen fehlendem Fachpersonal muss ein 11-jähriger, autistischer Bub am Nachmittag immer zu Hause bleiben und darf nicht in die Schule.

Dabei hatte der junge Wiener die Volksschule in einer Privatschule noch problemlos geschafft. Seit Herbst besucht er nun die Mittelschule, schon in der zweiten Woche wurden die Eltern zum Krisengespräch gebeten, ab da war der Nachmittagsunterricht für den Bub gestrichen. Die Lehrer hätten nicht gewusst, was sie mit dem Jungen machen sollten und wie sie mit ihm umgehen sollten. Ein Unterstützungslehrer sei nur am Vormittag verfügbar, erklärt der Vater gegenüber „Wien heute„.

„Er hat keine einzige Stunde davon besucht“

Dadurch verliert der 11-Jährige – trotz Schulpflicht – etliche Stunden und teilweise sogar ganze Fächer. „Physik zum Beispiel findet immer am Nachmittag statt. Er hat keine einzige Stunde davon besucht“, so der Vater im Gespräch mit „Wien heute“ weiter. Der Bub muss dementsprechend diese Stunden privat nachholen. Ein Zustand, durch den die Familie wohl bald an ihre Grenzen stoßen könnte. Seitens der Bildungsdirektion heißt es gegenüber dem „ORF“, dass jedes Kind die bestmögliche Förderung und Betreuung erhalten würde und jeder Fall individuell behandelt werde. An der Situation des jungen Wieners hat sich trotz Bemühen der Eltern bisher aber nichts geändert.