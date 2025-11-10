Vier Führerscheine weg: Autofahrer mit bis zu 168 km/h auf A4 geblitzt

Eigentlich hätten sie an der Stelle auf der A4 nur 100 km/h schnell fahren dürfen, schließlich wurden vier Autofahrer aber mit Geschwindigkeiten jenseits der 150 km/h geblitzt. Den Führerschein sind sie alle los.

In der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr haben Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat am Sonntag, 9. November 2025, auf der A4 bei Bruck an der Leitha (Niederösterreich) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. An der Stelle – in Fahrtrichtung Ungarn – gilt eine 100-km/h-Beschränkung. Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge festgestellt, die zu schnell unterwegs waren, wobei vier sogar mit exzessiven Geschwindigkeitsüberschreitungen auffielen. Ihnen wurde sowohl der Führerschein vorläufig abgenommen als auch die Weiterfahrt untersagt. Zudem werden sie der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.