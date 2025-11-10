Weihnachtsideen: Wiener Linien bringen Öffi-Flair unter den Christbaum

In sechs Wochen ist Weihnachten und die Wiener Linien rüsten sich schon jetzt für die feierliche Saison. Im Shop finden alle Fans von Wien und den Wiener Linien Weihnachtsidee der etwas anderen Art.

Die Wiener Linien haben sich heuer etwas ganz Besonders für ihren Fanshop einfallen lassen. Neben einem Plüschfahrzeug, der an den Weihnachtsbaum gehängt werden kann, gibt es auch zahlreiche Holzmodelle, die mit Haltestellen und U-Bahn-Würfeln kombiniert werden können. Für alle, die nicht genug von den Öffis bekommen können, gibt es jetzt auch Geschenkboxen zum Thema U-Bahn oder Bim. Neben Christbaumschmuck und Schlüsselanhängern enthalten sie auch Stofftragetaschen und andere nützliche Dinge für Öffi-Liebhaber.