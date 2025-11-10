Skip to content
Region auswählen:
/ ©Wiener Linien/Maximilian Döringer
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Weihnachtsschmuck der Wiener Linien.
Für Fans von Wien und den Wiener Linien gibt es ab sofort eine zauberhafte Geschenksidee für Weihnachten.
Wien
10/11/2025
Weihnachten

Weihnachtsideen: Wiener Linien bringen Öffi-Flair unter den Christbaum

In sechs Wochen ist Weihnachten und die Wiener Linien rüsten sich schon jetzt für die feierliche Saison. Im Shop finden alle Fans von Wien und den Wiener Linien Weihnachtsidee der etwas anderen Art.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Die Wiener Linien haben sich heuer etwas ganz Besonders für ihren Fanshop einfallen lassen. Neben einem Plüschfahrzeug, der an den Weihnachtsbaum gehängt werden kann, gibt es auch zahlreiche Holzmodelle, die mit Haltestellen und U-Bahn-Würfeln kombiniert werden können. Für alle, die nicht genug von den Öffis bekommen können, gibt es jetzt auch Geschenkboxen zum Thema U-Bahn oder Bim. Neben Christbaumschmuck und Schlüsselanhängern enthalten sie auch Stofftragetaschen und andere nützliche Dinge für Öffi-Liebhaber.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Weihnachtsschmuck der Wiener Linien.
©Wiener Linien/Maximilian Döringer
Der Doppeldecker-Bus ist neu im Sortiment.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: