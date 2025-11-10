Tödliche Schüsse in Wien-Ottakring: Polizei weiß, wie Gesuchter heißt

Eine Person ist am späten Donnerstagabend, 6. November 2025, in einem Wiener Lokal erschossen, eine weitere schwer verletzt worden. Während sich ein Verdächtiger bereits stellte, sucht die Polizei noch nach dem Hauptverdächtigen.

Am späten Donnerstagabend, 6. November 2025, ist es in einem Lokal in Wien-Ottakring zu einer Schussabgabe gekommen, eine Person ist dabei verstorben, eine weitere wurde lebensgefährlich verletzt. Zwei Männer wurden als Tatverdächtige identifiziert, sofort wurde nach ihnen gefahndet. Während sich am 7. November der zweite Verdächtige, ein 38-jähriger Mann, gestellt hat, ist der Hauptverdächtige und vermeintliche Schütze noch auf der Flucht. Alles dazu hier: Blutbad im Kebap-Lokal: zweite Verdächtige (38) in U-Haft.

„Auch ein EU-Haftbefehl liegt vor“

Wie die Polizei nun gegenüber 5 Minuten bestätigt, ist der Haupttatverdächtige namentlich bekannt. Es würden außerdem „umfangreiche Fahndungsmaßnahmen“ laufen. Und: „Auch ein EU-Haftbefehl liegt vor“, so die Beamten. Gegenüber der APA erklärt Polizeisprecher Philipp Haßlinger noch, dass Hausdurchsuchungen an Orten durchgeführt wurden, mit denen der mutmaßliche Schütze in Verbindung steht. Zudem würden umfangreiche Ermittlungen im familiären Umfeld des Verdächtigen laufen. Weitere Informationen könne man aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht geben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 12:46 Uhr aktualisiert