Verbotene Pyrotechnik und Co: Fünf Jugendliche angezeigt

Fünf Jugendliche wurden angezeigt, weil bei einer Schwerpunktkontrolle am Bahnhof in Wien-Floridsdorf bei ihnen unter anderem zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände gefunden wurden.

In Wien-Floridsdorf wurden am Sonntag, 9. November 2025, zwischen 14 und 22 Uhr im Zuge einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Wien-Floridsdorf Kontrollen der Bereitschaftseinheit durchgeführt. Dabei ist es gelungen, fünf Jugendliche mit verbotenen pyrotechnischen Gegenständen sowie verbotenen Waffen anzuhalten. Ein 14-Jähriger, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger (alle aus Syrien) sowie zwei 16-Jähriger (einer aus Afghanistan, ein Österreicher) wurden schließlich nach den Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes und des Waffengesetzes angezeigt. In der folgenden Infobox zeigen wir, was bei ihnen sichergestellt wurde.