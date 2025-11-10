Skip to content
/ ©LPD Wien
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt mehrere Feuerwerkskörper und Co.
Diese Pyrotechnik und Gegenstände wurden bei den Jugendlichen sichergestellt.
Wien / 21. Bezirk
10/11/2025
Beim Bahnhof

Verbotene Pyrotechnik und Co: Fünf Jugendliche angezeigt

Fünf Jugendliche wurden angezeigt, weil bei einer Schwerpunktkontrolle am Bahnhof in Wien-Floridsdorf bei ihnen unter anderem zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände gefunden wurden.

von Phillip Plattner
In Wien-Floridsdorf wurden am Sonntag, 9. November 2025, zwischen 14 und 22 Uhr im Zuge einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Wien-Floridsdorf Kontrollen der Bereitschaftseinheit durchgeführt. Dabei ist es gelungen, fünf Jugendliche mit verbotenen pyrotechnischen Gegenständen sowie verbotenen Waffen anzuhalten. Ein 14-Jähriger, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger (alle aus Syrien) sowie zwei 16-Jähriger (einer aus Afghanistan, ein Österreicher) wurden schließlich nach den Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes und des Waffengesetzes angezeigt. In der folgenden Infobox zeigen wir, was bei ihnen sichergestellt wurde.

Das wurde sichergestellt:

  • 80 Stück Pyrotechnik der Kategorie F3
  • 20 Stück Pyrotechnik der Kategorie F4
  • 189 Stück Pyrotechnik der Kategorie F2 mit verbotenem Blitzknallsatz
  • drei Totschläger
  • ein Elektroschocker
  • Drei Pfeffersprays
  • ein Messer
