Tankstellenstreit eskaliert: Mann bedrohte 52-Jährigen mit Küchenmesser

Gegen 18.30 Uhr betrat am Sonntagabend, dem 9. November, der Mann eine Tankstelle, um Zigaretten zu kaufen. Doch der Verkäufer verweigerte den Verkauf, denn gegen den Kunden bestand ein Lokalverbot. Daraufhin soll der 67-Jährige laut Polizei begonnen haben zu randalieren. Ein 52-jähriger Zeuge versuchte, die Situation zu beruhigen und begleitete den Mann nach draußen. Vor der Tankstelle eskalierte die Situation erneut: Der Mann soll ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge gezogen und den 52-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Wenig später konnten Polizisten der Inspektion Vorgartenstraße den Verdächtigen in der Nähe anhalten und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben der mutmaßlichen Tatwaffe ein weiteres Messer. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.