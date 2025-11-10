Unfall in Ottakring fordert einen Schwerverletzten

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte Sonntagnachmittag, am 9. November 2025 gegen 14.30 Uhr, nach Wien-Ottakring gerufen. Bei der Kreuzung Herbststraße-Kreitnergasse sind aus unbekannter Ursache zwei Autos kollidiert, wobei durch den Aufprall eines der beiden von der Fahrbahn abkam. Dieses riss in weiterer Folge ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und rammte schließlich ein weiteres Auto, das am Straßenrand stand.

41-Jähriger schwer, Beifahrerin leicht verletzt

Der 22-jährige Lenker aus Rumänien blieb unverletzt, sein 47-jähriger Beifahrer wurde leicht an der rechten Hand verletzt, heißt es seitens der Polizei. Jener 41-jährige Österreicher, der am Steuer des anderen Fahrzeugs saß, hingegen hat schwere Verletzungen erlitten. Er musste von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Seine 43-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und in häusliche Pflege entlassen. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen nun auf Hochtouren, so die Beamten abschließend.