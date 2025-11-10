Skip to content
/ ©Screenshot "Google Streetview"
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Kreuzung Herbststraße und Kreitnergasse.
An der Kreuzung der Herbststraße mit der Kreitnergasse hat sich der schwer Unfall ereignet.
Wien / 16. Bezirk
10/11/2025
Zwei Leichtverletzte

Unfall in Ottakring fordert einen Schwerverletzten

Einen Schwer- und zwei Leichtverletzte hat ein schwerer Unfall in Wien-Ottakring Sonntagnachmittag, am 9. November 2025, gefordert.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte Sonntagnachmittag, am 9. November 2025 gegen 14.30 Uhr, nach Wien-Ottakring gerufen. Bei der Kreuzung Herbststraße-Kreitnergasse sind aus unbekannter Ursache zwei Autos kollidiert, wobei durch den Aufprall eines der beiden von der Fahrbahn abkam. Dieses riss in weiterer Folge ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und rammte schließlich ein weiteres Auto, das am Straßenrand stand.

41-Jähriger schwer, Beifahrerin leicht verletzt

Der 22-jährige Lenker aus Rumänien blieb unverletzt, sein 47-jähriger Beifahrer wurde leicht an der rechten Hand verletzt, heißt es seitens der Polizei. Jener 41-jährige Österreicher, der am Steuer des anderen Fahrzeugs saß, hingegen hat schwere Verletzungen erlitten. Er musste von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Seine 43-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und in häusliche Pflege entlassen. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen nun auf Hochtouren, so die Beamten abschließend.

